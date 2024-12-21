Президент WBC высказался насчёт «бородатого скандала» между командами Усика и Фьюри

Президент боксёрской организации WBC Маурисио Сулейман прокомментировал требование команды бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе украинца Александра Усика сбрить бороду бывшему чемпиону мира по версии WBC британцу Тайсону Фьюри.

«Вопрос обсуждался, и окончательное решение будет принято местной комиссией. Мы не считаем, что Фьюри получит какое-либо преимущество, и не думаем, что возникнут проблемы», — приводит слова Сулеймана портал The Sun.

Напомним, бой между Александром и Тайсоном начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.