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Президент WBC высказался насчёт «бородатого скандала» между командами Усика и Фьюри

Президент WBC высказался насчёт «бородатого скандала» между командами Усика и Фьюри
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Президент боксёрской организации WBC Маурисио Сулейман прокомментировал требование команды бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе украинца Александра Усика сбрить бороду бывшему чемпиону мира по версии WBC британцу Тайсону Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Вопрос обсуждался, и окончательное решение будет принято местной комиссией. Мы не считаем, что Фьюри получит какое-либо преимущество, и не думаем, что возникнут проблемы», — приводит слова Сулеймана портал The Sun.

Напомним, бой между Александром и Тайсоном начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.

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