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Британский совет по контролю за боксом ответил, нужно ли Тайсону Фьюри сбривать бороду

Британский совет по контролю за боксом ответил, нужно ли Тайсону Фьюри сбривать бороду
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Руководство британского совета по контролю за боксом сообщило, должен ли бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри сбривать бороду перед реваншем с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Согласно The Sun, позиция британского совета по этому вопросу в том, чтобы Фьюри сбрил бороду, если команда Усика продолжит настаивать на этом. Однако уточняет, что решение данной ситуации возлагается на местную атлетическую комиссию.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.

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