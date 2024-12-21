Британский совет по контролю за боксом ответил, нужно ли Тайсону Фьюри сбривать бороду

Руководство британского совета по контролю за боксом сообщило, должен ли бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри сбривать бороду перед реваншем с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Согласно The Sun, позиция британского совета по этому вопросу в том, чтобы Фьюри сбрил бороду, если команда Усика продолжит настаивать на этом. Однако уточняет, что решение данной ситуации возлагается на местную атлетическую комиссию.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.