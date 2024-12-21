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Александр Усик обозначил свою позицию насчёт того, надо ли Тайсону Фьюри сбривать бороду

Александр Усик обозначил свою позицию насчёт того, надо ли Тайсону Фьюри сбривать бороду
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик обозначил свою позицию насчёт того, нужно ли бывшему британскому чемпиону мира по боку в тяжёлом весе по версии WBC британцу Тайсону Фьюри сбривать бороду.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Лично для меня это не имеет значения — большая у него борода или нет. Мне плевать. Это не поможет Тайсону Фьюри победить в реванше», — сказал Александр Усик в интервью на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, бой начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.

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