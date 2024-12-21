Александр Усик обозначил свою позицию насчёт того, надо ли Тайсону Фьюри сбривать бороду

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик обозначил свою позицию насчёт того, нужно ли бывшему британскому чемпиону мира по боку в тяжёлом весе по версии WBC британцу Тайсону Фьюри сбривать бороду.

«Лично для меня это не имеет значения — большая у него борода или нет. Мне плевать. Это не поможет Тайсону Фьюри победить в реванше», — сказал Александр Усик в интервью на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, бой начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.