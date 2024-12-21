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Инсайдер сообщил, когда и против кого в UFC дебютирует брат Илии Топурии

Инсайдер сообщил, когда и против кого в UFC дебютирует брат Илии Топурии
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Журналист портала Eurosport Альваро Кольменеро сообщил на своей странице в социальных сетях, что брат чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии Александр дебютирует в североамериканской лиге на турнире UFC 312, который состоится 9 февраля в Австралии.

Соперником Александра Топурии станет австралийский боец Коди Хэддон, для которого этот бой станет вторым в промоушене.

Александру 28 лет. В своём рекорде он имеет пять побед, каждая из которых была одержана досрочно, а также одно поражение нокаутом. Испано-грузин выступает в легчайшем весе.

Ранее тренер Махачева назвал фаворита в бою Топурии и Оливейры.

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