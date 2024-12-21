Райан Гарсия ответил, кто победит в реванше между Усиком и Фьюри

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия ответил, кто победит в реванше между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Мой вердикт таков: победу одержит Фьюри. И после этого они вместе с Усиком сделают громкую трилогию», — приводит слова Гарсии портал DAZN.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри начнётся не раньше 1:30 мск 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.

Первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.