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Легендарный чемпион прошлых лет дал совет Тайсону Фьюри, как победить Усика

Легендарный чемпион прошлых лет дал совет Тайсону Фьюри, как победить Усика
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Легендарный чемпион прошлых лет Роберто Дюран дал свой комментарий по поводу предстоящего реванша экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри против действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александра Усика.

«Тайсону необходимо держать Усика на нужной дистанции и не подпускать к себе, потому что Усик на протяжении всего боя будет стремиться поймать Тайсона. Фьюри нужно быть быстрее, чем в первом бою, и быть готовым к прессингу от Усика на протяжении всех раундов», — сказал Дюран на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри возглавит вечер бокса 21 декабря в Саудовской Аравии.

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