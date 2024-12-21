Диллиан Уайт сделал прогноз на реванш Тайсона Фьюри против Усика

Бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт сделал свой прогноз на предстоящий реванш между экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри и действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком.

«Если бы мне пришлось ставить деньги, то я бы их поставил на Фьюри. Мы все знаем, как Фьюри проводит реванши. Я бы не стал списывать его со счетов. Всегда, когда его записывают в аутсайдеры, он выходит и удивляет всех», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.