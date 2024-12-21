Ризван Магомедов намекнул на возвращение Зубайры Тухугова

Известный менеджер в мире смешанных единоборств Ризван Магомедов намекнул на возможное возвращение российского полусредневеса UFC Зубайры Тухугова.

«Зубайра Тухугов тоже скоро вернётся», — написал Магомедов на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Тухугов свой последний бой проводил в феврале 2023 года, где он потерпел поражение раздельным решением судей от бразильца Элвеса Бренера.

На счету Тухугова на данный момент 27 проведённых поединков, и в 20 из них он одержал победы (8 досрочно) при всего шести поражениях и 1 ничейном результате. В UFC Тухугов был подписан в 2014 году, и за эти 10 лет он провёл под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств всего девять поединков (5 побед, 3 поражения и 1 ничья).