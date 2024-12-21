Состав судей на реванш Усика и Фьюри изменили за несколько часов до боя

За считаные часы до реванша между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком в очередной раз был изменён состав судейской бригады.

Первоначально одним из судей был назначен малоизвестный судья Фернандо Барбоса, который также является сотрудником телеканала ESPN, с ним сотрудничает Фьюри, но судить поединок в итоге будет другой судья.

Было предложено две кандидатуры: Стив Вайсфелд (Нью-Джерси, США) и Игнасио Роблес (Пуэрто-Рико). Вайсфелда требовала сторона Усика, в то время как Фьюри настаивал на работе Роблеса. В итоге стороны боксёров бросили монеты, и Фьюри повезло больше — Роблес официально назначен обслуживать сегодняшний бой.

Напомним, реванш Усика и Фьюри возглавит боксёрский вечер, который пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.