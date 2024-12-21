Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Риддик Боу высказал мнение, что необходимо Фьюри для победы над Усиком в реванше

Риддик Боу высказал мнение, что необходимо Фьюри для победы над Усиком в реванше
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Риддик Боу поделился мнением, что необходимо экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе британцу Тайсону Фьюри для победы над действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе украинцем Александром Усиком в реванше, который состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.

«Фьюри нужно работать по корпусу! Тайсон должен бить по корпусу — и всё будет совершенно по-другому. Он ни разу не работал по корпусу. Джеб, джеб, уклон и удар по корпусу. Бьюсь об заклад, что в таком случае бой будет совершенно другим», — приводит слова Боу Boxing Scene.

Материалы по теме
Без цыганских фокусов. Усик снова разберётся с Фьюри и сохранит пояса
Без цыганских фокусов. Усик снова разберётся с Фьюри и сохранит пояса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android