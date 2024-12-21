Риддик Боу высказал мнение, что необходимо Фьюри для победы над Усиком в реванше

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Риддик Боу поделился мнением, что необходимо экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе британцу Тайсону Фьюри для победы над действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе украинцем Александром Усиком в реванше, который состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.

«Фьюри нужно работать по корпусу! Тайсон должен бить по корпусу — и всё будет совершенно по-другому. Он ни разу не работал по корпусу. Джеб, джеб, уклон и удар по корпусу. Бьюсь об заклад, что в таком случае бой будет совершенно другим», — приводит слова Боу Boxing Scene.