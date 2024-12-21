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Экс-чемпион мира в тяжёлом весе ожидает увидеть «адский бой» в реванше Усика с Фьюри

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе ожидает увидеть «адский бой» в реванше Усика с Фьюри
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Лэймон Брюстер высказался по поводу грядущего реванша между бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри и действующим чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком, который в ночь с 21 на 22 декабря возглавит боксёрский вечер в Саудовской Аравии.

«Неважно, что случится в этом бою, я просто хочу, чтобы они оба вышли из поединка в здравии, при своём разуме. Я хочу, чтобы они оба заработали деньги, и я просто хочу хорошего боя, отличного боя. Я считаю, они оба — две отличные личности. Я знаю, что Усик дерётся за свою страну, как он и должен. Я просто думаю, что это будет адский боище. Я действительно должен сказать, что шансы 50 на 50», — приводит слова Брюстера Boxing Scene.

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