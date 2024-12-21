Усман Нурмагомедов резко отреагировал на комментарий Пола Хьюза

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов резко отреагировал на комментарий ирландского бойца Пола Хьюза, который обещает в их поединке «затащить его в ад».

«Ирландский балабол — часть вторая! С первым что было — все знают. Второго ждёт та же участь», — написал Усман на своей странице в социальной сети.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоится 25 января в Дубае, где возглавит турнир Bellator Champions Series.

На данный момент послужной список Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед в 18 поединках (14 — досрочно). У Хьюза за плечами 14 проведённых поединков (13 побед и 1 поражение).