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Усман Нурмагомедов резко отреагировал на комментарий Пола Хьюза

Усман Нурмагомедов резко отреагировал на комментарий Пола Хьюза
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Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов резко отреагировал на комментарий ирландского бойца Пола Хьюза, который обещает в их поединке «затащить его в ад».

«Ирландский балабол — часть вторая! С первым что было — все знают. Второго ждёт та же участь», — написал Усман на своей странице в социальной сети.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоится 25 января в Дубае, где возглавит турнир Bellator Champions Series.

На данный момент послужной список Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед в 18 поединках (14 — досрочно). У Хьюза за плечами 14 проведённых поединков (13 побед и 1 поражение).

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