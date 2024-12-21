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Прямой эфир боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: реванш будет доступен на Чемпионате

Прямой эфир реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри будет доступен на «Чемпионате»
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В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Поединок начнётся не ранее 1:30 мск. В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя, в которой в подробностях будет освещать его.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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