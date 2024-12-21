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Хасим Рахман уверен в досрочной победе Усика над Фьюри

Хасим Рахман уверен в досрочной победе Усика над Фьюри
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Хасим Рахман считает, что действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO супертяжёлого дивизиона Александр Усик в реванше с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри сможет одержать досрочную победу.

«Верю, что на этот раз Усик победит досрочно. Он теперь знает, что ему по силам потрясти и уронить Фьюри. То есть в нём будет ещё больше уверенности. Поэтому я и ставлю на досрочку. Мне кажется, что на результат реванша сильно повлияет Деонтей Уайлдер. Считаю, что Фьюри и Уайлдер нанесли максимальный урон друг другу в своей трилогии. А после этого от них прежних остались только тени», — приводит слова Рахмана Boxing Scene.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.

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