Насим Хамед поставил на быструю победу Тайсона Фьюри в реванше с Усиком

Известный экс-чемпион мира в полулёгком весе Насим Хамед считает, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри должен одержать скоротечную досрочную победу в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

«Первый бой был конкурентный. Всё изменил девятый раунд. Но даже после такого избиения Фьюри нашёл в себе силы продолжить бой, закончить его на ногах. Не знаю, почему сейчас все словно позабыли о победах Фьюри, о том, как он первым избил Уайлдера. Почему все позабыли о том, что все эти годы до появления Усика он был первым. Причём первым с огромным запасом от преследователей. Его задача — выйти в ринг, работать от джеба, держать бой в центре ринга, использовать всё те же апперкоты, которые хорошо проходили в первом бою. Фьюри должен наносить удары, жёсткие удары. Он должен нанести урон Усику. Причём уже на старте боя. Вот так он и победит», — приводит слова Хамеда Boxing Scene.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.