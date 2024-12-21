Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Насим Хамед поставил на быструю победу Тайсона Фьюри в реванше с Усиком

Насим Хамед поставил на быструю победу Тайсона Фьюри в реванше с Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Известный экс-чемпион мира в полулёгком весе Насим Хамед считает, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри должен одержать скоротечную досрочную победу в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

«Первый бой был конкурентный. Всё изменил девятый раунд. Но даже после такого избиения Фьюри нашёл в себе силы продолжить бой, закончить его на ногах. Не знаю, почему сейчас все словно позабыли о победах Фьюри, о том, как он первым избил Уайлдера. Почему все позабыли о том, что все эти годы до появления Усика он был первым. Причём первым с огромным запасом от преследователей. Его задача — выйти в ринг, работать от джеба, держать бой в центре ринга, использовать всё те же апперкоты, которые хорошо проходили в первом бою. Фьюри должен наносить удары, жёсткие удары. Он должен нанести урон Усику. Причём уже на старте боя. Вот так он и победит», — приводит слова Хамеда Boxing Scene.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: до реванша — считанные часы! Кто выйдет победителем? LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: до реванша — считанные часы! Кто выйдет победителем? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android