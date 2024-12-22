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Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: прямая трансляция боя началась

Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: прямая трансляция боя началась
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Началась прямая онлайн-трансляция реванша между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса. Долгожданный реванш Усика и Фьюри является главным событием вечера.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

В России нет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя, в которой в подробностях будет освещать его.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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