Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: прямая трансляция боя началась

Началась прямая онлайн-трансляция реванша между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса. Долгожданный реванш Усика и Фьюри является главным событием вечера.

В России нет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя, в которой в подробностях будет освещать его.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).