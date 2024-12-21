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Жена Тайсона Фьюри: не видела его в таком настроении со времён реванша с Уайлдером

Жена Тайсона Фьюри: не видела его в таком настроении со времён реванша с Уайлдером
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Жена и мать семерых детей экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Пэрис рассказала, что её муж на протяжении всей подготовки к реваншу с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком полностью прекратил с ней общение.

«Да, это действительно правда. Он принял такое решение, и я его поддержала, хоть это было и непросто. Он вообще со мной не разговаривал всё это время. Вчера мы встретились с ним впервые, но пока ещё не говорили. Я просто успела побывать в нескольких метрах рядом с ним, и всё, что мы успели, — это обменяться взглядами. Но я уверена, что это стоит того. Не видела его в таком настроении со времён реванша с Уайлдером», — сказала Пэрис на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.

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