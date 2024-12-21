Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова на турнире NFL 2

Сегодня, 21 декабря, в Назрани (Ингушетия, Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам NFL 2, в главном событии которого скандально известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал победу нокаутом на второй минуте первого раунда над своим соотечественником Алексеем Гончаровым.
Для Емельяненко это был первый официальный поединок с ноября 2021 года, когда он был повержен удушающим приёмом в первом раунде бразильцем Марсио Сантосом.
Теперь послужной список Александра состоит из 29 побед (26 — досрочно), девяти поражений и одной ничьей. Что касается его соперника, то для него это поражение стало пятым в карьере при четырёх победах.