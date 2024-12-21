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«Заводите следующего». Александр Емельяненко прокомментировал победу над Гончаровым

«Заводите следующего». Александр Емельяненко прокомментировал победу над Гончаровым
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Скандально известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко дал комментарий после своей уверенной победы нокаутом в первом раунде над своим соотечественником Алексеем Гончаровым в главном событии турнира NFL 2 в Назрани (Ингушетия, Россия).

«Продышался, размялся. Заводите следующего. Может ли Дацик стать следующим соперником? Давайте не будем забегать вперёд», — сказал Емельяненко сразу после боя.

Напомним, что Емельяненко возобновил карьеру после полуторагодичного перерыва, в период которого занимался реабилитацией от алкогольной зависимости. Стоит отметить, что это был первый официальный поединок Емельяненко с ноября 2021 года, где он проиграл удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

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