В победу Усика верят 48% пользователей «Чемпионата». Фьюри отстал лишь на 1%

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком.

В связи с этим событием «Чемпионат» провёл опрос среди читателей портала.

Напомним, бой начнётся не раньше 1:30 мск 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.

Первая встреча между Усиком и Фьюри состоялась 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.