Сергей Богачук досрочно победил Ишмаэля Дэвиса

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук провёл бой против британского боксёра Ишмаэля Дэвиса.

Уже во втором раунде Богачук смог отправить в нокдаун Дэвиса, но не сумел добить своего соперника. Дэвис мужественно продолжил драться, но после шестого раунда преимущество Богачука стало уже очевидным, и угол британца принял решение отказаться от продолжения поединка.

Таким образом, победа техническим нокаутом в шестом раунде досталась Богачуку, который закрыл своё поражение от Вирджила Ортиса.