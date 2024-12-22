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Сергей Богачук досрочно победил Ишмаэля Дэвиса

Сергей Богачук досрочно победил Ишмаэля Дэвиса
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В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук провёл бой против британского боксёра Ишмаэля Дэвиса.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сергей Богачук (W) — Ишмаэль Дэвис
22 декабря 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Сергей Богачук
Окончено
TKO
Ишмаэль Дэвис

Уже во втором раунде Богачук смог отправить в нокдаун Дэвиса, но не сумел добить своего соперника. Дэвис мужественно продолжил драться, но после шестого раунда преимущество Богачука стало уже очевидным, и угол британца принял решение отказаться от продолжения поединка.

Таким образом, победа техническим нокаутом в шестом раунде досталась Богачуку, который закрыл своё поражение от Вирджила Ортиса.

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