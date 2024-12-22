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Артур Бетербиев прибыл на арену, где пройдёт бой Усик — Фьюри

Артур Бетербиев прибыл на арену, где пройдёт бой Усик — Фьюри
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев прибыл на Kingdom Arena в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы понаблюдать из ринг-сайда реванш между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и украинским обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком.

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии реванш Усика и Фьюри станет главным событием боксёрского вечера.

Стоит отметить, что первый поединок между ними состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов.

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