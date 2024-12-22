Тайсон Фьюри и Александр Усик прошли процедуру тейпирования

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и экс-чемпион мира в этом дивизионе Тайсон Фьюри прошли процедуру тейпирования перед реваншем, который в ночь с 21 на 22 декабря станет главным событием боксёрского вечера в Саудовской Аравии.

Напомним, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона абсолютным чемпионом в эпоху четырёх ведущих титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Стоит отметить, что на реванш Фьюри выйдет с рекордным весом в 127 кг, что на 25 кг больше веса Усика.