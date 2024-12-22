Усик приехал на бой с Фьюри с плюшевым осликом Иа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где сегодня, 22 декабря, проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) с плюшевым осликом Иа – игрушкой, которую ему подарила дочь.

Усик приехал на бой с Фьюри с плюшевым осликом Иа Фото: Кадр из трансляции

На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет их вторая встреча на ринге. В первом бою победу одержал украинский боксёр.

В общей сложности Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 22 поединках, в которых одержал 22 победы (14 из них – нокаутом). Фьюри выступил в 36 боях, в которых одержал 34 победы (24 досрочно) при одном поражении и одной ничьей.

В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, а видеотрансляция будет доступна в сервисе DAZN и на телеканале ESPN+.