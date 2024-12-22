Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик приехал на бой с Фьюри с плюшевым осликом Иа

Усик приехал на бой с Фьюри с плюшевым осликом Иа
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где сегодня, 22 декабря, проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) с плюшевым осликом Иа – игрушкой, которую ему подарила дочь.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри
Усик приехал на бой с Фьюри с плюшевым осликом Иа

Усик приехал на бой с Фьюри с плюшевым осликом Иа

Фото: Кадр из трансляции

На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет их вторая встреча на ринге. В первом бою победу одержал украинский боксёр.

В общей сложности Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 22 поединках, в которых одержал 22 победы (14 из них – нокаутом). Фьюри выступил в 36 боях, в которых одержал 34 победы (24 досрочно) при одном поражении и одной ничьей.

В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, а видеотрансляция будет доступна в сервисе DAZN и на телеканале ESPN+.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: считанные минуты до боя! Кто одержит победу? LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: считанные минуты до боя! Кто одержит победу? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android