Мойзес Итаума быстро нокаутировал Демси Маккина

В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии в соглавном событии боксёрского вечера непобеждённый 19-летний британский проспект супертяжёлого дивизиона Мойзес Итаума одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде боя с 34-летним австралийцем Демси Маккином.

Для Итаумы эта победа стала 11-й в 11 поединках и девятая досрочная. На кону этого противостояния стоял титул WBO Intercontinental.

До этого поединка Итаума занимал шестую строчку рейтинга WBO (Всемирной боксёрской организации), 14-ю — в рейтинге IBF (Международной боксёрской Федерации) и 10-ю в рейтинге WBA (Всемирной боксёрской Ассоциации).