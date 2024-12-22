Тайсон Фьюри вышел на бой с Александром Усиком в костюме Санта-Клауса

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

На ответный бой Фьюри вышел в костюме Санта-Клауса.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в бою-реванше на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри