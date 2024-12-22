Александр Усик одержал 23-ю победу в профессиональной карьере

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. Таким образом, украинец одержал 23-ю победу в профессионалах.

Напомним, на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри: