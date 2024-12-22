Фьюри потерпел второе поражение в карьере, оба были от Усика

Британский боксёр Тайсон Фьюри потерпел второе поражение в карьере. Напомним, В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри в реванше проиграл Александру Усику.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Александра Усика единогласным решением судей.

Примечательно, что первое поражение Тайсон Фьюри также потерпел от Усика в первом бою, который состоялся в мае 2024 года, и тогда Александр одержал победу раздельным решением, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри