Усик ответил на вопрос о справедливости решения судей после реванша с Фьюри

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о судейских решениях в ответном бою с Тайсоном Фьюри. Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

«Были ли справедливыми оценки судей? Я победил, это главное. Спасибо богу. А судить — не моя работа», — сказал Усик после боя.

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Первое было также от Усика в мае 2024 года. Усик, в свою очередь, одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри