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Усик ответил на вопрос о справедливости решения судей после реванша с Фьюри

Усик ответил на вопрос о справедливости решения судей после реванша с Фьюри
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Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о судейских решениях в ответном бою с Тайсоном Фьюри. Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Были ли справедливыми оценки судей? Я победил, это главное. Спасибо богу. А судить — не моя работа», — сказал Усик после боя.

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Первое было также от Усика в мае 2024 года. Усик, в свою очередь, одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

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