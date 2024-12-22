Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал на бой-реванш Александра Усика

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа поднялся в ринг и высказался о результатн поединка между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

«Я хочу свой реванш. Сегодня ты проделал хорошую работу, но я хочу отомстить за ограбление. Давай сделаем это, погнали», — сказал Дюбуа на ринге после боя.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в титульном бою во Вроцлаве (Польша) 27 августа 2023 года.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри: