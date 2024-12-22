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Усик ответил Дюбуа на призыв устроить реванш, обратившись к Аль аш-Шейху

Усик ответил Дюбуа на призыв устроить реванш, обратившись к Аль аш-Шейху
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Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик отреагировал на просьбу чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа провести с украинцем реванш.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Сделайте этот бой. Дайте мне бой с Даниэлем», — сказал Усик на ринге после боя, обратившись к министру развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху.

Напомним, бой между Александром Усиком и экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. Поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, в августе 2023 года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в титульном бою во Вроцлаве (Польша).

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