Усик высказался о Фьюри после победы в реванше

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри после победы в реванше. Ответный бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

«Он великий боец, великий соперник, это великие 24 раунда. Невероятные 24 раунда. Спасибо большое», — сказал Усик после боя.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри