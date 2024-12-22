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Усик высказался о Фьюри после победы в реванше

Усик высказался о Фьюри после победы в реванше
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Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри после победы в реванше. Ответный бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Он великий боец, великий соперник, это великие 24 раунда. Невероятные 24 раунда. Спасибо большое», — сказал Усик после боя.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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