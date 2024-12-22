Опубликованы судейские записки реванша Усик — Фьюри

Опубликованы судейские записки боксёрского поединка между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри в поединке, который проходил в Саудовской Аравии. Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика.

По данным записок, единогласным решением всех судей победу в поединке одержал Александр Усик.

Фото: Х (Twitter) Дана Рафаэля

Напомним, на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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