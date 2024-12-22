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Статистика боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: удары, процент точности, судейские записки

Опубликована статистика ударов боя Александр Усик — Тайсон Фьюри
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Появилась статистика ударов в бою-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ответный бой прошёл в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

За 12 раундов боя Усик точно нанес 170 ударов из 407 (точность 41,8%), Фьюри — 157 ударов из 496 (точность 31,7%). Также Усик превзошёл британца в точности джебов и силовых ударов.

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Первое было также от Усика в мае 2024 года. Усик, в свою очередь, одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

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