Опубликована статистика ударов боя Александр Усик — Тайсон Фьюри

Появилась статистика ударов в бою-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ответный бой прошёл в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии и завершился победой Усика единогласным решением судей.

За 12 раундов боя Усик точно нанес 170 ударов из 407 (точность 41,8%), Фьюри — 157 ударов из 496 (точность 31,7%). Также Усик превзошёл британца в точности джебов и силовых ударов.

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Первое было также от Усика в мае 2024 года. Усик, в свою очередь, одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри