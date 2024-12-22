Тайсон Фьюри отреагировал на поражение в поединке с Александром Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о поражении в бою с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Напомним, бой между Усиком и Тайсоном Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.
«Клянусь богом, я думал, что выиграл как минимум в три раунда», — сказал Фьюри после боя.
Отметим, поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.
Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри: