Тайсон Фьюри отреагировал на поражение в поединке с Александром Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о поражении в бою с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Напомним, бой между Усиком и Тайсоном Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

«Клянусь богом, я думал, что выиграл как минимум в три раунда», — сказал Фьюри после боя.

Отметим, поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

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Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри: