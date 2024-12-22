Фото с реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри

Появились фото с боя-реванша между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Первое было также от Усика в мае 2024 года. Тогда Александр одержад победу раздельным решением, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Усик одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри