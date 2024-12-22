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Фото второго боя Усика и Фьюри, фото-репортаж с реванша Александр Усик — Тайсон Фьюри, кадры боя Усик — Фьюри 2

Фото с реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри
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Появились фото с боя-реванша между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Первое было также от Усика в мае 2024 года. Тогда Александр одержад победу раздельным решением, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Усик одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

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