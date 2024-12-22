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Вы согласны с судейским решением реванша Усика и Фьюри?

Вы согласны с судейским решением реванша Усика и Фьюри?
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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, насколько вы согласны с решением судей в боксёрском поединке-реванше между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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