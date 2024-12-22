Фьюри – о поражении в реванше: Усик получил рождественский подарок от судей

Британский боксёр Тайсон Фьюри иронично отреагировал на судейские решения в бою-реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Ответный бой прошёл в Саудовской Аравии в ночь с 21 на 22 декабря и завершил победой Усика единогласным решением судей.

«Почувствовал ли я дух Усика на ринге? Я почувствовал какой-то рождественский дух. Думаю, он получил небольшой рождественский подарок от судей», — приводит слова Фьюри журналист Майк Коппингер на личной странице в социальной сети X.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Тайсон Фьюри проходит тейпирование перед реваншем с Усиком