Александр Усик одержал 12-ю победу в титульных боях

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок, прошедший в ночь с 21 на 22 декабря, завершился по итогам 12 раундов победой Усика единогласным решением судей. Таким образом, Усик одержал 12-ю победу в рамках титульных поединков.

Напомним, на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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