Дрозд – о реванше Усика и Фьюри: зарубы не получилось. Трилогии не будет

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд высказался о реванше между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением.

«Не самый зрелищный бой, довольно скучноватый. Зарубы не получилось. А по поводу решения… Я бы склонялся больше именно к ничейному исходу. Чтобы каждому из боксёров подняли руки. Трилогии не будет. В ней пропал весь интерес», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Фьюри потерпел второе поражение подряд. Усик одержал 23-ю победу кряду и остаётся непобеждённым.

Тайсон Фьюри проходит тейпирование перед реваншем с Усиком