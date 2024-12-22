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Дрозд – о реванше Усика и Фьюри: зарубы не получилось. Трилогии не будет

Дрозд – о реванше Усика и Фьюри: зарубы не получилось. Трилогии не будет
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Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд высказался о реванше между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Не самый зрелищный бой, довольно скучноватый. Зарубы не получилось. А по поводу решения… Я бы склонялся больше именно к ничейному исходу. Чтобы каждому из боксёров подняли руки. Трилогии не будет. В ней пропал весь интерес», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Фьюри потерпел второе поражение подряд. Усик одержал 23-ю победу кряду и остаётся непобеждённым.

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