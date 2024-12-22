Фьюри — о поражении от Усика: вот что может произойти, когда не нокаутируешь соперника

Известный британский боксёр, экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о поражении в бою-реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Напомним, бой между Усиком и Тайсоном Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Фьюри остался недоволен судейскими записками.

«Я думал, что снова выиграл бой. Я снова был Ларри Холмсом. Я всё время был впереди… Когда вы не нокаутируете соперника, вот что может произойти», — приводит слова Фьюри журналист Майк Коппингер на личной странице в социальной сети X.

Отметим, поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

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