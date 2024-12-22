Курбанов: Фьюри был «мёртвый» на ногах. Усик – настоящий чемпион

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов поделился мнением о состоявшемся недавно реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Бой был похож на первый. Фьюри был поактивнее, старался. Но мало бил джебами. На ногах был «мёртвый» вообще. Сначала был равный бой, но затем стал Усик забирать. Победа — заслуженная. Я думал, что будет трилогия. Но молодцы, что не сыграли драму, сделали настоящий бой. Фьюри выглядел мощнее по габаритам, были хорошие удары. Но бил очень мало. Поздравляем Усика. Он – настоящий чемпион», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Усиком и Тайсоном Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Усик обратился к Фьюри за месяц до реванша: