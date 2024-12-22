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«Это безумие, я ошеломлён». Уоррен – о судействе в реванше между Фьюри и Усиком

«Это безумие, я ошеломлён». Уоррен – о судействе в реванше между Фьюри и Усиком
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри прокомментировал поражение боксёра в реванше с Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Я ошеломлён. Судьи отдали Тайсону Фьюри четыре раунда из двенадцати, что просто невозможно. Я давно в этом спорте, и да, я могу быть предвзят, но один из судей не отдал ему ни одного раунда с шестого и дальше. Ни одного! Как такое возможно? Это абсурд. То же самое с другим судьей – он отдал ему только один раунд из последних шести. И вот этот судья тоже. Это безумие, понимаете? Я спокоен и собран, я не кричу и не ору, но это нонсенс. Все, кто сидели в первом ряду, включая менеджмент Усика, и все там, были в шоке», — приводит слова Уоррена Low Kick MMA.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

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