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Тайсон Фьюри рассказал о своих планах после поражения в реванше с Усиком

Тайсон Фьюри рассказал о своих планах после поражения в реванше с Усиком
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Известный британский боксёр, экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился своими планами на будущее после поражения в бою-реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Что дальше? Собираюсь поехать домой и отпраздновать Рождество. Меня не было 12 недель…

Увидите ли вы меня снова? Может быть, да, а может быть, нет, кто знает. Поговорим об этом в следующем году», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, бой между Усиком и Тайсоном Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

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