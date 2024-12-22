Тайсон Фьюри рассказал о своих планах после поражения в реванше с Усиком

Известный британский боксёр, экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился своими планами на будущее после поражения в бою-реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Что дальше? Собираюсь поехать домой и отпраздновать Рождество. Меня не было 12 недель…

Увидите ли вы меня снова? Может быть, да, а может быть, нет, кто знает. Поговорим об этом в следующем году», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, бой между Усиком и Тайсоном Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Усик и Фьюри — история бокса. И вот почему: