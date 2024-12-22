Александр Усик одержал 10-ю победу над бывшими или действующими чемпионами мира. Напомним, в своём последнем бою Усик в реванше вновь победил британца Тайсона Фьюри. Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года и тогда Александр одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик побеждал таких чемпионов, как Кшиштоф Гловацки, Марко Хук, Майрис Бриедис, Мурат Гассиев Даниэль Дюбуа, Тони Беллью, Энтони Джошуа (дважды).

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Усик, в свою очередь, одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри