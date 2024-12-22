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Фьюри: до конца дней буду думать, что победил Усика в двух боях

Фьюри: до конца дней буду думать, что победил Усика в двух боях
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Британец Тайсон Фьюри высказался о поражении в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Думал, что победил в обоих боях, но возвращаюсь с двумя поражениями в рекорде. Ничего не могу с этим поделать, но до смерти буду думать, что победил. Не собираюсь плакать из-за того, что случилось», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Для Фьюри это второе поражение подряд и в карьере. Усик, в свою очередь, одержал 23-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

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