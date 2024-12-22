Видеообзор победы Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри

Появилось видео с боя-реванша на боксёрском вечере в Саудовской Аравии, в котором действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик победил экс-чемпиона в этом весе, британца Тайсона Фьюри.

Видео можно посмотреть на канале DAZN Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат DAZN.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Материалы по теме Тайсон Фьюри рассказал о своих планах после поражения в реванше с Усиком

Тайсон Фьюри проходит тейпирование перед реваншем с Усиком: