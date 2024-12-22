Ломаченко отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на победу действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

«Слава богу! ЛЕГЕНДА! Без вопросов!» — написал Ломаченко на личной странице в одной из социальных сетей.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

Тайсон Фьюри проходит тейпирование перед реваншем с Усиком