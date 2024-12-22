Супруга Александра Усика отреагировала на победу мужа в реванше с Фьюри

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом весе британцем Тайсоном Фьюри (35-1-2, 24 KO).

После окончания поединка Екатерина Усик, жена Александра Усика, отреагировала на победу своего мужа. «Люблю! Благодарю всех за веру и поддержку», — написала Екатерина на своей страничке в одной из социальных сетей.

На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

Тайсон Фьюри проходит тейпирование перед реваншем с Усиком: