Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Супруга Александра Усика отреагировала на победу мужа в реванше с Фьюри

Супруга Александра Усика отреагировала на победу мужа в реванше с Фьюри
Комментарии

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом весе британцем Тайсоном Фьюри (35-1-2, 24 KO).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

После окончания поединка Екатерина Усик, жена Александра Усика, отреагировала на победу своего мужа. «Люблю! Благодарю всех за веру и поддержку», — написала Екатерина на своей страничке в одной из социальных сетей.

На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

Материалы по теме
Почему отдали победу Усику? Разбираем судьбоносное решение судей Почему отдали победу Усику? Разбираем судьбоносное решение судей
Усик снова победил Фьюри! Цыганский король отдал всё, но этого не хватило Усик снова победил Фьюри! Цыганский король отдал всё, но этого не хватило

Тайсон Фьюри проходит тейпирование перед реваншем с Усиком:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android