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«К чёрту все компьютеры». Фьюри – о работе искусственного интеллекта в бою с Усиком

«К чёрту все компьютеры». Фьюри – о работе искусственного интеллекта в бою с Усиком
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Британец Тайсон Фьюри отреагировал на то, что один из судей отдал победу Александру Усику на основе искусственного интеллекта, который был протестирован в этом бою.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«К чёрту все компьютеры, пусть люди продолжают работать. Больше рабочих мест для людей, меньше рабочих мест для компьютеров. И к чёрту электромобили!» — приводит слова Фьюри журналист Майк Коппингер на личной странице в социальной сети X.

Напомним, в качестве нейтрального судьи в бою протестирован искусственный интеллект, который отдал победу Усику. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

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